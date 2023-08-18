Hatay'da depremde kaybolan 5 hekimin cenazeleri hala bulunamadı

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Hatay'da depremin üzerinden 6 ay geçmesine karşın kayıp olan 5 hekimin cenazelerinin bulunamadığını belirterek, "Hatay'da 5 doktorumuz halen kayıp, cenazelerine de ulaşılamadı. Bu 5 hekim gördüğünüz, saçlarının teline dahi ulaşılamadı ki DNA eşleştirmesi yapılabilsin. İşte bu Hatay'dan bahsediyoruz biz. 5 hekiminin cenazesine dahi ulaşılamadı. Kalıntısına dahi ulaşılamadı. Bu Hatay'da çalışan hekimlerimizden performans bekleniyor" dedi.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da incelemelerde bulunan CHP heyetinde yer alan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Kaya, aradan geçen zamana rağmen halen 5 sağlıkçının kendisine ya da cenazesine ulaşılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hatay'da 5 doktorumuz halen kayıp, cenazelerine de ulaşılamadı. Bu 5 hekim gördüğünüz, saçlarının teline dahi ulaşılamadı ki DNA eşleştirmesi yapılabilsin. İşte bu Hatay'dan bahsediyoruz biz. 5 hekiminin cenazesine dahi ulaşılamadı. Kalıntısına dahi ulaşılamadı. Bu Hatay'da çalışan hekimlerimizden performans bekleniyor, ona göre ödeme yapılıyor. Nöbet ödemeleri kesiliyor. Hatay'da yurttaşların temel hakkı olan sağlık hakkını karşılamak üzere siz nasıl bir planlama yapıyorsunuz Sağlık Bakanı?"

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine karşın kayıp hekimlere ulaşılamamasının çok trajik olduğunu belirten Kaya, "Halen enkazlar kaldırılıyor. Üzerinden 6 ay geçmiş ve 5 hekime ölü ya da diri ulaşılabilmiş değil" diye konuştu.

Kaya, Hatay'daki yurttaşların sağlık hizmetine ulaşmakta da zorluk yaşadığını ve yeterli sağlık personelinin bulunmadığına dikkat çekerek, Bakan Koca'yı bir gebe annenin yaşadıklarını anlatıp eleştirdi:

"En son açtığınız atamada, Hatay'a başvuru o kadar sınırlı kaldı ki, adeta yok gibi. Kadrolar boş. Gebe kadınlar kadın doğum uzmanına ulaşamıyor. Doğum yapacağı günü planlamamış zaten. Hekim bulamayacağım ki diyor, bir yerde yapmaya çalışacağım, diyor. Peki hiç mi yok Hatay'da dediğimde, sadece özelde var diyor, özele de benim gidecek param yok, çünkü kocamın işi yok, diyor. Sağlık hizmetinin bu denli özelleşmesinin sonuçlarını da görüyorsunuz. Depremde yıkılan, her şeyini kaybeden nisanların nasıl çaresiz kaldığını görüyorsunuz.

"41 YAŞINDAKİ HASTA KALP KRİZİNDE ÖLDÜ"

Hatay merkezde anjiyo dahi yapılamıyor. Geçtiğimiz günlerde 41 yaşında, vaktinde müdahale edilse kurtarılabilecek bir hasta kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Tüm bunların ışığında Sağlık Bakanı'na tekrar sesleniyorum. Bu çaresizliğin, bu yıkıntının, harabenin içinde, yalnızlaşan, ıssızlaşan ve umutlarını artık tüketmiş olan Hatay'a hekimleri nasıl çekmeyi düşünüyorsunuz. Çünkü biz biliyoruz ki onlarca hekim yurtdışına gitti Hatay'dan. Özel hastanelere geçiş yaptı. Klinikler kapandı. Burada sadece bir hastane poliklinik hizmet verebiliyor ve cerrahi hizmet yok. Cerrahi ameliyatlar yok. Civar illere ve ilçelere yönlendiriliyor. Bu şartlarda planlamanız var mı? Bu ödeme cezaları ile burada hekim tutmayı, dahası Hatay'a hekim çekmeyi nasıl başarabilmeyi umuyorsunuz. Buradaki yurttaşlara birinci elden temel hak olan sağlık hizmet sunumunu nasıl yapmayı planlıyorsunuz. Planlamanız var mı Hatay'a dair? Ben bunu öğrenmek istiyorum."

"3'TE 1 ÖDEME"

Sağlık Bakanlığı'nın Hatay'daki hekimleri cezalandırdığını ileri süren Kaya, "Çünkü diğer şehirlerdeki hekimlere oranlar 3'te 1 ödeme alabiliyorlar sadece. Düşününüz ki dün meslektaşlarımızı gördük. Bir yandan molozlar kaldırılıyor, yıkım çalışmaları devam ediyor. O asbestin, o tozun, o keşmekeşin içinde sağlık hizmetini birinci elden yurttaşlara ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu kötü şartlarda memleketim, insanım diyerek çalışmaya çalışıyorlar tüm sağlık çalışanları ve hekimler" diye konuştu.