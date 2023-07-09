Hatay'da depremde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencileri anıldı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, depremlerde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencileri fotoğraflarıyla anıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da törende olanları rahmetle anarak paylaştı.

Hatay'da tıp fakültesi öğrencileri, depremde ölen doktor ve tıp öğrencilerini andı

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden doktor ve tıp öğrencilerinin fotoğraflarıyla yürüdü.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden doktorları ve tıp öğrencilerini unutmadı. Tıp fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde, depremde hayatını kaybeden tıp öğrencileri ve hekimlerin fotoğrafları ile yürüdü. Öğrenciler, mezuniyet yürüyüşünün ardından fotoğraflarının önüne karanfil bıraktı.