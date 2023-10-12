Hatay'da 55 Bin Tıbbi İlaç Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'PANGEA XVI' operasyonunda, Altınözü Yenişehir Mahallesi'nde yapılan aramada 54 bin 980 tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Hatay'da 55 bin tıbbi ilaç ele geçirildi

HATAY - Hatay'da polis ekipleri tarafından " PANGEA XVI" operasyonu kapsamında yapılan çalışmalarda yaklaşık 55 bin tıbbi ilaç ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülmekte olan " PANGEA XVI" operasyonu kapsamında Altınözü Yenişehir Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 bin 730 uyuşturucu hap, 380 cinsel içerikli hap olmak üzere toplamda 54 bin980 tıbbi ilaç ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten ve TCK 187, TCK 188 ve TCK 191. maddelerinden işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.