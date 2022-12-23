Hastanın kopan parmağı, göbeğinde yeniden büyütüldü Sivas'ta geçirdiği bir kaza sonucu başparmağının yarısını kaybeden hastanın kopan parmağı başarılı bir operasyon ve geçen 3 haftalık süreçte göbeğinde yeniden büyütüldü Sivas'ta geçirdiği bir kaza sonucu başparmağının yarısını kaybeden...

Hastanın kopan parmağı, göbeğinde yeniden büyütüldü

Sivas'ta geçirdiği bir kaza sonucu başparmağının yarısını kaybeden hastanın kopan parmağı başarılı bir operasyon ve geçen 3 haftalık süreçte göbeğinde yeniden büyütüldü

SİVAS - Sivas'ta geçirdiği bir kaza sonucu başparmağının yarısını kaybeden hastanın kopan parmağı başarılı bir operasyon ve geçen 3 haftalık süreçte göbeğinde yeniden büyütüldü.

Sivas'ta bir süre önce geçirdiği bir kaza sonrası sol el başparmağının bir kısmını kaybeden Caner Şakrak(19), Sivas Devlet Hastanesinde geçirdiği başarılı bir operasyon ve 3 haftalık süreçten sonra başparmağına yeniden kavuştu. Parmağını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya olan Şakrak'ın kopan parmağı, Op. Dr. Halid Atasoy tarafından göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü. Hastanın göbeğiyle birleştirilen yaralı parmak 3 haftalık bir süre içerisinde kaybedilen dokuyu yeniden oluştu. Geçtiğimiz günlerde göbekten ayrılan parmağın hareket fonksiyonlarını geri kazandığı görüldü.

Gerçekleştirdiği ilginç yöntemle hastanın parmağının geri kazanılmasını sağlayan Op. Dr. Halid Atasoy, fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtardıklarını belirterek, "Hastamızın yaklaşık 6 hafta önce yaralanması oldu. Parmağı orta kısmından itibaren tamamen kopmuştu. Bize ilk geldiğinde yaralanmanın 8. Saatindeydi. İlk etapta parmağı yerine diktik. Çok parçalı bir yaralanması olduğu için 2. Haftanın sonunda parmakta kararma oldu. Parmakta fonksiyon kaybı ve kısalma olmaması için parmağı hastanın göbeğine gömdük. Buradaki dokuyu karnında yaşattık. İç kısımları yeniden bağdaştırdık. Başparmak fonksiyonları çok önemlidir. Parmağın hareket fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtarmış olduk." dedi.

Üç hafta parmağı göbeğinde yaşadı

Çaner Şakrak umudunu yitirmişken yeniden parmağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtip, "Kazadan sonra acil bir müdahale ile ameliyat yapıldı. Hiç umudum yoktu. İlk ameliyattan sonra parmağımın ucu siyahlanmaya başladı. Parmağımı kesin kaybettiğimi düşündüm. Hocamız yeni bir müdahale yapılabileceğini söylediğinde yeniden umutlandım. Sağ olsun hocamda umudunu kesmedi. Parmağımı karnıma gömdüler. Zor bir operasyon oldu. Şimdi parmağım çok iyi, gayet mutluyum. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum." Dedi.

Tedavi sürecinde Caner Şakrak ile ilgilenerek yaranın enfeksiyon kapmasını önleyen hemşire Ayşe Kavurmacı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Hastamız üç hafta kliniğimizde yattı. Bu süreçte enfeksiyon kapmaması çok önemliydi. Gerekli hassasiyetleri gösterdik ve enfeksiyon kapmasını önledik. Sağlığına kavuşması, parmağını yeniden kullanabilmesi ve doktorumuzun başarısı bizleri de çok mutlu etti."