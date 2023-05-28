Hastanede Tedavi Gören Seçmen Oy Kullanabildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrahman Gencan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda evde sağlık hizmetleri aracı ile götürüldüğü sandıkta oy kullandı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrahman Gencan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için evde sağlık hizmetleri aracı ile götürüldüğü sandıkta oy verdi.

Göğüs hastalıkları servisinde tedavi gören 77 yaşındaki Gencan, oy kullanacağı Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ulaştırılmak üzere kaldığı odadan tekerlekli sandalyeyle alınarak araca bindirildi.

Gencan'a yolculuğu sırasında bir sağlık personeli de refakat etti.

Okulun bahçesine kadar araçla gelen Gencan, oyunu verdikten sonra hastaneye götürüldü.

Gencan, AA muhabirine, hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ederim." dedi.