- Hastanede Cumhuriyet'i kutlayan minikler hastalara moral oldu

SAMSUN - Samsun'da minik öğrenciler hastanede bando eşliğinde Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Bayrak sallayarak hastaneyi dolaşan öğrenciler hastalara moral oldu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen Cumhuriyet'in 100. yıl kutlaması renkli anlara sahne oldu. Hastanenin kreşinde eğitim alan minik öğrenciler üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının bulunduğu tişörtleri giydi. Akabinde öğrencileri bando eşliğinde hastane koridorlarını dolaşarak marşlar söyledi. Bu durumu gören hastalar da öğrencilere eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.