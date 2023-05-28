Hastane ve evde sağlık hizmetleri ile oy kullandılar

Diyarbakır, Siirt ve Bingöl'de çeşitli hastalıkları bulunan vatandaşlar, hastane ve evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımı ile oy kullanabildiler.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören astım hastası Mehmet Mustafa Bilici (57), Evde Sağlık Hizmetleri'ne bağlı görevlilerin eşliğinde oy vereceği okula gitti. Sur ilçesi Ziya Gökalp İlkokulu'nda oyunu kullanan Bilici, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, tüm sağlıkçılara teşekkür etti. Bilici, ardından yine ekip eşliğinde hastaneye götürüldü.

SİİRT'TE 7 EKİP GÖREV YAPIYOR

Siirt'te de çeşitli hastalıkları bulunan Vecide Altın (91) ile Fettah Özer (89), ambulanslarla götürüldükleri okullarda, ekiplerin yardımı ile oylarını kullandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Hasta olup, sandığa gelemeyecek vatandaşlarımıza bir çağrı yaptık. 2'nci tur seçimlerimize 7 ekip ile 19 personelimizi görevlendirdik. Sabah oy verme işlemi ile çalışmalara başladılar. Ekiplerimizin yetmediği durumlarda da Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımızdan ek ekip de görevlendireceğiz dedi.

SEDYE İLE TAŞINIP, OYUNU KULLANDI

Bingöl'de ise yatağa bağımlı Hatice Karasungur (90), durumunu bildirip, yardım istedi. Yenişehir Mahallesi'ndeki evinden sağlık ekiplerince alınan Karasungur, ambulansla Serkan Akyaz İlk ve Ortaokulu'na götürüldü. Karasungur, kombinasyon sedye ile taşınarak sandıkta oyunu kullandı. (DHA)