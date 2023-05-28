Hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı

Amasya ve Kastamonu'da rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen hastalar, sağlık ekiplerince sandıklara götürülerek oylarını kullandı. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından 33 ambulans ve 87 personel görevlendirildi.