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Hamur Yoğururken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Yaralandı

Hamur Yoğururken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Yaralandı

Sağlık Haberleri

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hamur yoğurduğu sırada makinenin elektrik kaçağından cereyana kapılan 44 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hamur yoğurduğu sırada makinenin elektrik kaçağından cereyana kapılan 44 yaşındaki kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Silan ilçesine bağlı Başdeğirmen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki Y.A., sabah saatlerinde kendi evinde bulunan hamur yoğurma makinesinde hamur yoğururken elektrik teması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Silvan Devlet Hastanesine kaldırılan Y.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Diyarbakır Sağlık Haberler

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