Hamilelikte Kızamığın Bebeğe Etkisi Yok

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Önder Sakin, çocuk sahibi olmak için gün sayan anne-baba adaylarının hamilelik döneminde yaşanabilecek kızamığın bebeğin sağlığını etkileyip etkilemeyeceği konusunda tedirginlik yaşadığını belirterek "Gebelik döneminde geçirilen kızamık erken doğum, düşük veya bebekte herhangi bir sağlık sorununa yol açmaz" dedi.Kızamık, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için öksürme ve hapşırma ile virüsün bulaşma riskine karşılık anne adayları kalabalık ortamlarda mutlaka maske kullanmalı ve mümkün olduğunca yakın temastan uzak durmalı" şeklinde uyarılarda bulundu.Kızamık en sık görülen döküntülü hastalıktır. Enfekte kişinin boğaz bölgesindeki salgıları ile direkt temas veya damlacık yolu ile bulaşır. Enfekte kişi ile yakın temasta bulunulması öksürük, hapşırık veya virüs yükü fazla olan odada uzun süre kalınması ile bulaş söz konusu olabilir" diyen Doç. Dr. Sakin, "Belirtilerin başladığı dönemden 4 gün önce ve döküntüler çıktıktan 4 gün sonra bulaş olabilir. Yani bir hafta kadar bulaşıcılık göstermesi mümkündür. Kuluçka süresi 1-2 hafta arasındadır. Virüs alındıktan hemen sonra belirtiler görülmez; en az bir haftadan sonra belirtiler başlar. Hafif veya yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntüler en sık görülen kızamık belirtileri arasındadır. Kulak arkasından başlayarak vücuda, gövdeye, kollara ve bacaklara yayılan döküntüler görülebilir; bu durumda en kısa sürede doktora başvurulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Kızamık tanısı için kanda antikor düzeyine bakılmaktadır. Tedavide ise immünglobulin kullanılır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekir; viral bir hastalık olduğu için tedavisi sınırlıdır. Kızamığın spesifik bir antiviral ilacı yoktur. Kızamığın hamilelik döneminde geçiriliyor olması anne ve bebek sağlığı açısından bir risk oluşturmaz. Kızamık gebelikte erken doğum, düşük veya doğacak bebekte herhangi bir anomaliye yol açmaz. Yani bebekte sakatlık riski oluşturmaz ve gebeliğin sonlanmasına neden olmaz. Bu sebeple kızamık olan anne adaylarının endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Yine de kızamıktan korunmak ve en hassas dönemlerinde böyle bir tedirginlik yaşamamak için dikkat etmeleri gereken bazı konular vardır. Damlacık yolu ile bulaşan tüm hastalıklarda olduğu gibi enfekte kişiler bu virüsü öksürme, hapşırma ve solunum havasındaki virüs yüklü partiküllerin ortama salınması ile bulaştırırlar. Bu nedenle virüsten korunmak için bu virüs yüklü havanın solunmaması gerekir. Ayrıca enfekte kişi ile yakın temas kurulmaması ve kalabalık ortamlarda maske kullanılması son derece önemlidir. Temas süresinin kısa olması ve alınan virüs yükünün az olması enfeksiyon riskinde azalma sağlayabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık