Hamilelik sürecinde kanser teşhisi konulan İzmirli anne, bebeğini kucağına aldı

İzmir'de ikinci çocuğuna hamileyken meme kanseri teşhisi konulan 37 yaşındaki Sema Günalay, uygulanan tedaviyle sağlıklı şekilde bebeğini dünyaya getirdi.

Sema Günalay, Medicana International İzmir Hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 aylık hamileyken göğsünde kitle fark ettiğini belirtti.

Medicana International İzmir Hastanesinde kendisine ikinci evre kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapiye başlandığını aktaran Günalay, tedavi sürecinde de doğum yaptığını belirtti.

Tedavinin bebeğine zarar vereceğinden endişe ettiğini ifade eden Günalay, "Öyle iyi doktorlara denk geldim ki onlar sayesinde bebeğime de bir şey olmadı ve şu an çok çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

Uygulanan özel yöntemle saçlarının kaybetmeden tedavi olmasının kendisine büyük moral verdiğini dile getiren Günalay, şunları söyledi:

"Burada ileri teknolojinin kullanılmasıyla birlikte saçlarım hiçbir şekilde dökülmedi. Onun avantajıyla psikolojim de daha çok iyi oldu ve beni birazcık daha ayakta tuttu. Benim için çok zorlu bir süreçti ama şükür. Bugün son kemoterapimi alacağım. Allah'ın izniyle de bitecek."

Günalay, tedavisi devam ettiği için bebeğini emziremediğini, bunun da bir anne için üzüntü verici olduğunu söyledi.

Sema Günalay'ın eşi Serdal Günalay, zorlu günler geçirdiklerini dile getirdi.

Eşine tedavi süreci boyunca destek olmak için çabaladığını belirten Serdal Günalay, "Tedavi sürecinde saçlarının dökülmeyişi ona en büyük destek oldu. Tabii biz de sürekli ailesi, annesi, ablaları her zaman yanında olmaya çalıştık. İşte inşallah sonuna geldik. Allah herkesi kurtarsın diyelim." diye konuştu.

"Kafa derisine soğutma sistemi uyguladık"

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Elvina Almuradova, Günalay'ın tedavisi devam ederken sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Teşhisin konulmasının hemen ardından hızlı bir şekilde kemoterapiye başlandığını anlatan Almuradova, şunları söyledi:

"Kurulumuzun kararıyla kemoterapiye başladık. Çünkü ameliyat öncesinde tümörü küçültücü bir tedavi uygulamak çok önemliydi. Doğum yapılabilir haftaya ulaşana kadar hastamıza bu tedaviyi uyguladık. Sonrasında da hasta, sezaryenle bir sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Biz de kemoterapi sürecini tedavi şemasını uygun bir şekilde tamamladık. Nitekim bugün de artık tedaviyi sonuna gelmiş bulunduk."

Hastanın psikolojisinin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Almuradova, şöyle dedi:

"Bu dönemde tabii ki hasta genç bir anne. Evde bir kızı var ve şimdi de doğan bir yeni bir bebeği var ve bu dönemde hastanın psikolojisi için de çok önemli olan saç dökülme problemini yaşamaması adına kafa derisi soğutma sistemi de kullandık ve böylece gerçekten de hiçbir saç kaybı bile yaşamadan en güzel şekilde tedaviyi tamamlamış olduk."

Hastanın kemoterapi sürecinin tamamlandığını belirten Almuradova, artık üç ayda bir kontrole geleceğini ifade etti.