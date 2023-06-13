Hamilelik, Multipl Skleroz semptomlarını azaltıyor

Araştırmacılar, hamileliğin Multipl Skleroz'a (MS) karşı olumlu etkisi olduğunu belirledi. Hamilelik sırasında, hastalık ve bağışıklık sistemi aktiviteleriyle bağlantılı ve birbirleriyle etkileşim halindeki gen ağlarını keşfeden araştırmacılar, kadınlarda bağışıklık sisteminin hamilelik sürecinde daha güçlü olduğunu vurgulayarak hamileliğin son çeyreğinde MS'in semptomlarının yüzde 70 azaldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, hamileliğin Multipl Skleroz'a (MS) karşı olumlu etkisi olduğunu belirledi.

Tech Explorist'in haberine göre, araştırmacılar, hamilelikte MS semptomlarının azalma sebebini tespit etmek için "gen geçişini yöneten değişiklikleri, özellikle DNA metilasyonunu" analiz etti.

Bu kapsamda, araştırmacılar, hamilelik sırasında, hastalık ve bağışıklık sistemi aktiviteleriyle bağlantılı ve birbirleriyle etkileşim halindeki gen ağlarını keşfetti.

Araştırmacılar, kadınlarda bağışıklık sisteminin hamilelik sürecinde daha güçlü olduğunu vurgulayarak hamileliğin son çeyreğinde MS'in semptomlarının yüzde 70 azaldığını ortaya koydu.

Eklem iltihabı gibi diğer otoimmün hastalıkların da bu dönemde olumlu yönde etkilenebildiğine işaret eden araştırmacılar, MS'in hamileliğin sonunda eski haline döndüğünü belirtti.

İsveç'te Linköping Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Bilimleri bölümünden Profesör Sandra Hellberg, "Araştırmanın en önemli noktası, MS hastası hamilenin bağışıklık sisteminin neredeyse sağlıklı bir hamileninkiyle aynı olmasıydı. T hücrelerindeki değişikliğin nüksetme sıklığını iyileştirdiğini görebiliyoruz. En büyük iyileşme ise MS'in en fazla geliştiği hamileliğin üçüncü çeyreğinde gerçekleşiyor." ifadesini kullandı.