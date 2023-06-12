Halsizliğin altında yatan 9 neden açıklandı

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin altında yatan 9 nedeni açıkladı. Anemi, vitamin ve mineral eksiklikleri, tiroid problemleri, diyabet, enfeksiyonlar, kötü beslenme, kronik iltihabi hastalıklar, uyku bozuklukları ve depresyon, ilaç yan etkileri halsizliğin altında yatan en yaygın nedenler arasında yer alıyor.

Toplumun hemen her kesiminde görülebilen halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, " Anemi, vitamin ve mineral eksiklikleri, tiroid problemleri, diyabet, enfeksiyonlar, kötü beslenme, kronik iltihabi hastalıklar, uyku bozuklukları ve depresyon, ilaç yan etkileri halsizliğin altında yatan en yaygın nedenler arasındadır" dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizliğin altında yatan 9 nedeni açıkladı. Doç. Dr. Sivritepe, hemen herkeste görülebilen halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın yaşam kalitesini düşürebildiğine dikkati çekerek "Halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık genellikle bir kişinin enerji eksikliği, düşük motivasyon, fiziksel veya zihinsel güçsüzlük hissi gibi belirtilerle ilişkilendirilen semptomlardır. Bu şikayetler birçok hastalığın başlangıç bulgusu olabilmekte ve kişiden kişiye değişebilmektedir. Bu nedenle uzun süren halsizlik, yorgunluk ve kırgınlıkta hekime başvurulmalı, altta yatan nedenler tespit edilmeli ve buna uygun tedavi planlanmalıdır" diye konuştu.

UYKU, BESLENME, DEPRESYON VE ANKSİYETE TETİKLİYOR

Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığın altında yatan en yaygın 9 nedeni şu şekilde sıraladı:

1. Anemi : Anemi, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi durumudur. Anemi enerji eksikliği, halsizlik ve kırgınlık hissiyle ilişkilendirilebilir.

2. Vitamin, eser element ve mineral eksikliği: Demir, B12 vitamini, D vitamini, Magnezyum, Potasyum, folik asit, çinko ve selenyum eksikliği kişide halsizlik, yorgunluk, kırgınlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.

3. Tiroid problemleri: Hipotiroidizm (tiroid bezinin yetersiz çalışması) veya hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı aktif olması) gibi tiroid problemleri, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlığa yol açabilir.

4. Diyabet: Diyabet, vücudun kan şekeri düzeylerini düzenleyemediği bir durumdur. Diyabetin kötü kontrolü, halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır.

5. Enfeksiyonlar: Kronik enfeksiyonlar veya tekrarlayan enfeksiyonlar, vücudun savunma mekanizmalarını zorlayarak halsizlik ve yorgunluğa yol açabilir.

6. Kötü beslenme: Dengesiz veya yetersiz beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve besinleri alamamasına neden olabilir. Bu da halsizlik ve yorgunluğa sebep olabilir.

7. Kronik iltihabi hastalıklar: Romatoid artrit, lupus, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi kronik inflamatuar hastalıklar, halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir. Vücut sürekli bir iltihap tepkisiyle uğraştığında, enerji seviyeleri düşebilir.

8- Uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete: Uyku apnesi, uyku eksikliği, uykusuzluk, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları, halsizlik, yorgunluk ve kırgınlık gibi fiziksel belirtilere neden olabilir.

9- İlaç yan etkileri: Bazı ilaçlar, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir. Özellikle antidepresanlar, antihistaminikler, anksiyolitikler ve bazı kan basıncı ilaçları gibi bazı ilaçlar, enerji düzeylerini etkileyebilir.