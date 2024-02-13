Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Didem Gülmez'den kozmetik ürünlerdeki kimyasalları anlatan yeni kitap

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Didem Gülmez, kozmetik ürünlerdeki kimyasalları anlatan 'Kozmetik mi Zehir Mi?' isimli yeni kitap çıkardı. Kitaba ilişkin bilgi veren Dr. Gülmez, "Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kitabımı, sağlığımızı ve çevreyi olumsuz etkileyen bu konuda farkındalık oluşturmak için kaleme aldım. Çünkü hayatımız boyunca birçok kimyasala maruz kalıyoruz. Bunların önemli bir kısmı cildimize uyguladığımız kozmetik ürünlerden gelirken, cildimiz bu maddeleri adeta bir sünger gibi emiyor ve bu maddeler kana karışıyor" dedi.

Dr. Didem Gülmez, "Kozmetik ürünlerdeki kimyasalları anlatan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kitabımı, sağlığımızı ve çevreyi olumsuz etkileyen bu konuda farkındalık oluşturmak için kaleme aldım. Çünkü hayatımız boyunca birçok kimyasala maruz kalıyoruz. Bunların önemli bir kısmı cildimize uyguladığımız kozmetik ürünlerden gelirken, cildimiz bu maddeleri adeta bir sünger gibi emiyor ve bu maddeler kana karışıyor. Her yıl kozmetik ürünlerden vücudumuza geçen kimyasalların oranı 2 kilogramı bulabiliyor. Bu ürünlerin başında makyaj malzemeleri gelirken, sıralamayı parfümler, sabunlar, şampuanlar, bebek ürünleri, diş macunları takip ediyor" diye konuştu.

"KOZMETİK ÜRÜNLERDEKİ KİMYASALLAR, KANSERİ BİLE TETİKLEYEBİLİR"

Cilt yoluyla emilen kimyasalların kümülatif bir şekilde vücudumuzda biriktiğini vurgulayan Dr. Gülmez, "Kimyasallar, başta hormonlarımız olmak üzere, sinir ve bağışıklık sistemimizi etkileyebiliyor, hatta kanser oluşumunu bile tetikleyebiliyor. Kitabımda bu kimyasalların ve ağır metallerin vücudumuza olan etiklerini bilimsel yayınların ışığında inceleyerek değerlendirdim. Böylece, kişilerin bir yandan bilgilenmesini sağlarken bir yandan da etiketlere hakim olarak bu kimyasallardan ve ağır metallerden kaçınmak için rehber niteliğinde bir kaynak oluşturdum. Ayrıca cilt yenilenmesi ve gençleşme için hem yaşam tarzında hem de beslenme ve cilt bakımı ile ilgili doğal tavsiyelerde bulundum" diye konuştu.