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Hakkari Valisi Akbıyık, Cevahir Mukaddes Akar'ın Ailesini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Akbıyık, Cevahir Mukaddes Akar'ın Ailesini Ziyaret Etti

Sağlık Haberleri

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşan Cevahir Mukaddes Akar'ın ailesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşan Cevahir Mukaddes Akar'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Akbıyık, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucunda vücudunda kalıcı hasar oluşan Recep ve Şükran Akar çiftinin kızları Cevahir Mukaddes'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Akbıyık, aileye her türlü sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgililere gerekli talimatları verdi.

Akar ailesi ise ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti.

Vali Akbıyık'a İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu da eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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