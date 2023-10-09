Hakkari Devlet Hastanesi Çalışanlarına Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi
Sağlık Haberleri
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi çalışanlarına 'Siber Suçlarla Mücadele' konulu eğitim verildi. Hastane çalışanlarına siber suçların engellenmesi ve zararların azaltılması konusunda detaylı bilgi verildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi çalışanlarına "Siber Suçlarla Mücadele" konulu eğitim verildi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen "Siber Suçlarla Mücadele" konulu eğitime hastane çalışanları katıldı. Eğitimde "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi" konusunda slayt gösterimi eşliğinde detaylı bilgi verildi.
Hastane çalışanları ise kendilerini bilgilendiren emniyet yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ