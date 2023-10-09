Haberler

Hakkari Devlet Hastanesi Çalışanlarına Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi Verildi

 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi çalışanlarına 'Siber Suçlarla Mücadele' konulu eğitim verildi. Hastane çalışanlarına siber suçların engellenmesi ve zararların azaltılması konusunda detaylı bilgi verildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesi çalışanlarına "Siber Suçlarla Mücadele" konulu eğitim verildi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen "Siber Suçlarla Mücadele" konulu eğitime hastane çalışanları katıldı. Eğitimde "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi" konusunda slayt gösterimi eşliğinde detaylı bilgi verildi.

Hastane çalışanları ise kendilerini bilgilendiren emniyet yetkililerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Devlet Hastanesi Hakkari Eğitim Sağlık Haberler

title