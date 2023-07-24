Hakkari'de Yılan Isırması Sonucu Yaralanan Kişi Ambulans Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yılan ısırması sonucu yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yılan ısırması sonucu yaralanan kişi, Derecik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.