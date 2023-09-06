Hakkari'de "Uyuma" mobil uygulaması tanıtıldı

HAKKARİ - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlere yönelik "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" mobil uygulaması tanıtılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, UYUMA mobil uygulaması çerçevesinde öğretmenlere afiş ve el broşürleri dağıtarak video gösterimi ile bilgilendirme yaptı. Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlan videoda ise "Hakkari Emniyet Müdürlüğü olarak gençlerimizi uyuşturucu tuzağından, tüm olumsuzluklardan uzak tutmak adına birimlerimizce seferberiz, kararlıyız, ısrarlıyız. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla donanımlı olarak yetiştirilmesinde büyük fedakarlık gösteren öğretmenlerimize 'UYUMA' mobil uygulamamızı tanıtıp, birimlerimizce bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk" denildi.