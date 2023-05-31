Hakkari'de Sağlık Çalışanları Fidan Dikti

Hakkari Sağlık Müdürlüğü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında 110 fidan dikti. Sağlık çalışanlarıyla bir arada fidanları toprakla buluşturan Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, sigara kullanımına dikkat çekerek bırakmaları çağrısında bulundu.

Hakkari Sağlık Müdürlüğünce, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında 110 fidan dikildi.

Sümbül Mahallesi'ndeki arazide düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince katılımcılara fidan dikimiyle ilgili bilgi verildi.

Ardından Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Nigara Dursun, sağlık çalışanlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Anlamlı bir etkinlikte sağlık çalışanlarıyla bir arada bulunduklarını belirten Köroğlu, dünya genelinde yılda 5,5 milyonu aşkın kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu sayının Türkiye'de de ciddi seviyelerde olduğunu vurguladı.

Köroğlu, sigara kullananlara bırakmaları çağrısında bulundu.

Etkinliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü ve yardımcıları da katıldı.