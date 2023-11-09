Hakkari'de kurt saldırısına uğrayan çoban köpekleri sağlık kontrolünden geçirildi
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Hakkari'nin Kırıkdağ köyü yaylasında kurtların saldırdığı çoban köpekleri, sağlık taramasından geçirilerek kuduz aşıları yapıldı.
Hakkari'nin Kırıkdağ köyü yaylasında kurtların saldırdığı çoban köpekleri, sağlık taramasından geçirilerek kuduz aşıları yapıldı.
Kırıkdağ köyü sakinlerinin müracaatları istikametinde Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırıkdağ köyü yaylasının bulunduğu Cennet-Cehennem Vadisi yakınlarındaki yaylaya ulaşan veteriner ekipleri, kurtların saldırısı sonucu yaralanan 3 çoban köpeğini sağlık kontrolünden geçirdi.
Ekipler, çoban köpeklerinin tedavilerini ve kuduz aşılarını yapıp köy sakinlerine teslim ettiler. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık