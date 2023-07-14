Hakkari'de helikopterli kurtarma operasyonu

HAKKARİ - Hakkari'de trafik kazası soncu omurga kırığı olan 36 yaşındaki Nurullah Karaköse, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Geçirdiği trafik kazasında yaralanan Nurullah Karaköse, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra omurga kırığı tespit edilen Karaköse, Van'a sevki gerçekeşti. Omurgasındaki kırıktan dolayı ambulansla sevki riskli olduğu için doktorunun talebi üzerine ambulans helikopter istendi. Hakkari Fatih Kışlasına inen ambulans helikopter hastayı buradan alarak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine naklini gerçekleştirildi. Doktor ve sağlık ekiplerinin himayesinde hasta büyük bir dikkatle ambulansa alanın hastaya jandarma ekipleri de yardımcı oldu.