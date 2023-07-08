Hakkari'de gönüllü sağlık personeline UMKE eğitimi verildi
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Hakkari'de gönüllü sağlık personeline Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) eğitimi verildi. Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, 25 sağlık personeline 10 günlük teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin teorik bölümü müdürlükte, uygulama bölümü ise Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar başarılı bir şekilde fiziksel dayanıklılık testlerini tamamlayarak UMKE gönüllüsü oldu.
Hakkari'de gönüllü sağlık personeline Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) eğitimi verildi.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3-7 Temmuz tarihleri arasında gönüllü 25 sağlık personeline yönelik 10 günlük teorik ve uygulamalı eğitimi verildi.
Eğitimin teorik bölümü müdürlüğün eğitim salonunda, uygulama bölümü ise 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde gerçekleştirildi.
Fiziksel dayanıklılık testlerine tabi tutulan katılımcılar, bütün etapları başarılı bir şekilde tamamlayarak UMKE gönüllüsü olmaya hak kazandı.