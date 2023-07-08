Hakkari'de gönüllü sağlık personeline UMKE eğitimi verildi

Hakkari'de gönüllü sağlık personeline Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) eğitimi verildi. Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, 25 sağlık personeline 10 günlük teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimin teorik bölümü müdürlükte, uygulama bölümü ise Merga Bütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar başarılı bir şekilde fiziksel dayanıklılık testlerini tamamlayarak UMKE gönüllüsü oldu.