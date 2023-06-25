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Hakkari'de At Kazası: Yaralı Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Hakkari'de At Kazası: Yaralı Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bindiği attan düşerek yaralanan Sabahattin Yiğit, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan Yiğit'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'de bindiği attan düşerek yaralanan Sabahattin Yiğit, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Çiçek Vadisi'nde bindiği attan düşerek yaralanan Yiğit'in yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans, dağlık alandaki yaralıya ulaşamayınca ambulans helikopter görevlendirildi.

Yiğit, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle bulunduğu yerden alınarak Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Yiğit'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Sağlık

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