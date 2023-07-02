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Hacılar Arasında 30 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Hacılar Arasında 30 Türk Vatandaşı Hayatını Kaybetti

Sağlık Haberleri

Türkiye'den ilk hac kafilesinin yola çıktığı 30 Mayıs'tan bu yana kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Hac farizasını yerine getirmek için gelen 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldi.

Türkiye'den ilk hac kafilesinin yola çıktığı 30 Mayıs'tan bu yana kutsal topraklarda 30 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 8'i kadın olmak üzere 30 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Vefatların çoğunluğunun kalp krizi ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Sağlık

Kalp Krizi Türkiye Sağlık Haberler

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