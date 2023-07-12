Hacca giden kadın hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden eşi ile hacca giden kadın, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Altındere Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Osman ve Cahide Ağırman (71) çifti, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Arafat'tan döndükten sonra rahatsızlanan Cahide Ağırman, Mekke'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi kutsal topraklarda defnedilen Cahide Ağırman için Altındere Mahallesi Eski Konak Camisi'nde ikindi vakti gıyabi cenaze namazı kılınacak.