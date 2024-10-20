GÜVEN Hastanesi'nde 26'ncı Hipospadias Günü Etkinliği Düzenlendi

GÜVEN Hastanesi, kuruluşunun 50'nci yılı bilimsel etkinlikleri kapsamında '26'ncı Hipospadias Günü' düzenledi. Etkinlikte, ameliyathaneye canlı bağlantı yapılarak hipospadias cerrahisi uygulamalı olarak gösterildi. Ameliyatı alanında dünya çapında tanınan Prof. Dr. Paddy A. Dewan ile Fatih Akbıyık yaptı. Katılımcılar, ameliyat sürecini anlık olarak izleme, cerrahi teknikleri yakından inceleme ve soru sorma fırsatı buldu.

Güven Hastanesi 14 Mart Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Güven Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Yeşim Çetinkaya Şardan ve Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Akbıyık'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlikte, alanında dünya çapında tanınan saygın bir isim olan Prof. Dr. Paddy A. Dewan konuk olarak yer aldı. Hipospadias cerrahisi konusunda uzman olan Dewan, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardı. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan canlı cerrahi kısmında, ameliyathaneye canlı bağlantı yapılarak hipospadias cerrahisi uygulamalı olarak gösterildi. Ameliyatı Prof. Dr. Paddy A. Dewan ile Fatih Akbıyık yaptı. Canlı cerrahinin ardından, Prof. Dr. Paddy A. Dewan, hipospadias vakalarının detaylı incelemeleri, cerrahi teknikler ve komplikasyon yönetimi üzerine sunumlar yaptı. Katılımcılar, bu alandaki en güncel bilgileri öğrenme ve tartışma fırsatı yakaladı. Program Prof. Dr. Fatih Akbıyık'ın kapanış konuşması ile sona erdi.

'HASTALIĞIN GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR'

Güven Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Akbıyık, yaptığı konuşmada, "Halk arasında peygamber sünneti olarak bilinen hipospadias rahatsızlığı görülme sıklığı açısından giderek artmaktadır. Yaklaşık 250-300 çocukta bir görülmektedir. Bu rahatsızlık ileri dönemde üreme, cinsel ve ruh sağlığı açısından çok önemli bir soruna açabiliyor. Sabah canlı cerrahi olarak önce bir ameliyat yaptık. Salondaki arkadaşlarımıza, meslektaşlarımızla paylaştık ve tartışma imkanı bulduk. Özellikle cerrahi branşlarda hekimlerin kendi aralarında bilgi alışverişi çok önemli. Ameliyat görüntüleri paylaşmak ve bunların üzerine tartışmak ve yorumlamak çok önemli gerçekten. Bu hepimizi bilgi anlamında ileri götüren bir durumdur. Canlı cerrahiyle işlem yaparken soru sorabilmek çok kıymetlidir. Normalde ameliyatı ancak bir ya da iki kişi izlemek için girebilir ama bugün bu ameliyatı salonda yaklaşık 100'e yakın çocuk cerrahisi izledi. Anında soru sorup cevap alabildi veya yorum yapabildi. Bu teknik olarak çok kıymetli bir şeydir. Öte yandan bu rahatsızlık artmasına etken, endokrin bozucular dediğimiz, daha çok içinde katkı maddesi bulunan, yiyecek içecekler arttıkça, sanayileşmiş gıdaların tüketimi arttıkça buna dondurmadan cipse kadar her şeyi sayabiliriz. Bu rahatsızlıkların da görülme ihtimali de artıyor. Nasıl ki çocuklarda özellikle kız çocuklarında erken ergenlikler görünüyor ve sıklığı artmaya başladı. Bu da ona benzer hipospadias dediğimiz peygamber sünneti veya peygamber sünnetine benzeri anomaliler bir miktar artıyor gerçekten" dedi.

Prof. Dr. Paddy A. Dewan ise, "Dünyanın her tarafında Balkanlar ve Türkiye dahil sık görülen bir hastalık. Meslektaşlar arasında bu tür toplantılar ile hem iş birliğimizi artıyoruz hem de kendi deneyimlerimizi birbirimize aktarıyoruz. Bu hepimiz için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.