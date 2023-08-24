Gurbetçi çifte SMA testi için kesilen danışmanlık ücretine açıklama

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen gurbetçi çifte SMA testi için gittikleri merkezde kesilen 2 bin TL'lik danışmalık ücreti faturasına merkezden açıklama geldi. Merkez, çifte 5-8 dakika içinde hiçbir şey yapılmadan sadece SMA danışmanlığı için kişi başı bin TL fatura kesildiği bilgisinin doğru olmadığını, merkeze giriş çıkış ve uzman odasına giriş ve çıkışların kamera kayıtlarının bulunduğunu bildirdi.

Almanya'da yaşayan Cengizhan Akkol (29) ve eşi Selin Akkol (28), kısa bir süre önce tatil yapmak için Antalya'ya geldi. Çift tatilleri öncesinde Türkiye'de Spinal Musküler Atrofi (SMA) tarama testi yaptırmak istedi. Çift, Konyaaltı ilçesinde internet üzerinden ulaştıkları bir test merkeziyle sosyal medya üzerinden iletişim kurdu. Görüşmenin ardından iddiaya göre SMA testi için miktarı fazla bulan ve test yaptırmaktan vazgeçen çifte danışmanlık ücreti olarak 2 bin TL fatura kesildi.

"Çiftlere dosya açılarak uzman doktorumuz ile görüşmeye alındı"

Test merkezinden bugün konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Merkezimizi 8 Ağustos 2023 tarihinde Whatsapp üzerinden arayarak evli bir çift olarak, gebelik öncesi başta SMA ve kan uyuşmazlığı olmak üzere testler yaptırmak istediklerini bildirdiler. Merkezden sorumlu teknisyenimiz gebelik öncesi 331 gen taraması yapıldığını belirterek, daha detaylı bilgi ve genetik görüşme yapmak için merkezimizde uzman doktorumuz ile görüşmelerini ve muayene ücretinin her birey için bin 530 TL olduğunu bildirdi. 21 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.42'de gelen çifte dosya açılarak, uzman doktorumuz ile görüşmeye alındı. Uzman hekimimize başta SMA ve kan uyuşmazlığı olmak üzere gebelik öncesi genetik testler yaptırarak önlem almak istediklerini belirtmişler" denildi.

"Sadece test ücretleri olarak kişi başı 4 bin 120 TL fiyat bilgisi verildi"

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Uzman hekimimiz her iki kişinin dosyalarına yakınmalarını, aile kökenleri, aile ağaçlarını sorguladıktan sonra gebelik öncesi en geniş panel olan 331 gende hem SMA hem Talasemi olmak üzere tüm testlerin olduğunu, bu testi Almanya Centogene firması ile çalıştıklarını, fiyatın kişi başı bin euro, eş paketi olur ise bin 500 euro olduğunu önerdi. Bu test ücreti yerli yabancı hastalardan euro olarak alınmaktadır. Bu test için ekonomik olarak uygun olmadıklarını ancak SMA, Talasemi ve kan grubu testlerini yaptırmak istediklerini belirttiler. Bunun için kendilerine detaylı bilgiler verildikten sonra onam formlarını imzalayarak, 16.20'de sekretaryaya yönlendirildi. Saat 16.20'de uzman hekim odasından çıkarak ödeme için vezneye gelindiği zaman sadece test ücretleri olarak kişi başı 4 bin 120 TL fiyat bilgisi verilmiş olup, test yaptırmayı kabul etmemişlerdir."

"Yerli ve yabancı tüm bireylere fatura keserken KDV eklenmiyor"

Merkezde çiftten sadece genetik danışmanlık ücreti olarak her bireyden bin TL alınmasının önerildiği belirtilen açıklamada, "Sekretarya yazılım sistemi üzerinden faturalarını keserek, ödemelerini nakit olarak almıştır. Merkez Sağlık Turizm Belgeli olduğu için yurt dışından gelen yerli ve yabancı tüm bireylere fatura keserken KDV eklemiyor. Bu kişilere de KDV'siz fatura kesilmiştir. Adı geçen kişilerin 5-8 dakika içinde hiçbir şey yapılmadan sadece SMA danışımı için kişi başı bin TL alındığı yanlıştır. Çünkü merkeze giriş çıkış ve uzman odasına giriş ve çıkışları kamera kayıtlarında bulunmaktadır. Kendilerine sadece uzman odasında 30 dakika süre ile gebelik öncesi yapılan 331 genetik hastalıklar, Talasemi, SMA hastalıklarının geçişi, anne baba taşıyıcı çıkar ise bebekte olasılıkları önlem için doğum öncesi tanı yöntemleri genetik danışma olarak detaylı bir şekilde verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA