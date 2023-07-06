Güney Kore'de Doğurganlık Oranı Düşüşü Pediatri Kliniklerini Etkiledi

Seul Enstitüsü'nün raporuna göre, Güney Kore'de doğurganlık oranının düşmesi sonucu başkentte pediatri klinik ve hastanelerinin sayısında yüzde 12.5 oranında azalma yaşandı. Aynı raporda psikiyatri kliniklerinin ise yüzde 76.8 oranında artış gösterdiği belirtildi. Bu düşüşün ekonomik sonuçları da olumsuz olacak.

Seul Enstitüsü, Güney Kore'de doğurganlık oranının kritik seviyelere düşmesi sonucu özellikle başkentte pediatri klinik ve hastanelerinin sayısında yüzde 12.5 oranında düşüş yaşandığını duyurdu.< Güney Kore merkezli Seul Enstitüsü, Mayıs ayında yayınladığı raporda başkentteki pediatri klinikleri ve hastanelerinin 2017'den 2022'ye kadar yüzde 12.5 oranında azaldığını, psikiyatri kliniklerinin ise yüzde 76.8 oranında artış gösterdiğini duyurdu. Pediatri uzmanlığındaki sağlık merkezlerinin azalması ise 'doğurganlık oranındaki düşüş' ile ilişkilendiriliyor.Kore Üniversitesi'nden Andrew Eungi Kim, Nisan ayında Doğu Asya Forumu'nda kaleme aldığı makalede ülkede doğurganlık oranının 2022 yılında 0.78'e düştüğünü, bunun dünyadaki en düşük seviye olduğunu belirtti. Tahminlere göre birkaç yıl içinde bu oran 0.61'e kadar gerileyecek.<Güney Kore'nin doğurganlık oranı mevcut nüfusunu korumak için gerekli doğurganlık oranının üçte birinden biraz fazladır" dedi.<