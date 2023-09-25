Güney Avustralya Deniz Yosunu, Yaşlanmayı Geciktirebilir

Flinders Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, Güney Avustralya'da bulunan bir deniz yosununun yaşlanmayı geciktirebileceğini ortaya koydu. Araştırmada, deniz yosununun kolajen ve elastin bozulmasına karşı koruma sağlayabilecek özelliklere sahip olduğu belirlendi.

KANBERRA, 25 Eylül (Xinhua) -- Flinders Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, yalnızca Güney Avustralya'da bulunan bir deniz yosununun, yaşlanmayı geciktirmenin sırrını barındırıyor olabileceğini ortaya koydu.

Pazartesi günü yayımlanan araştırmaya göre Güney Avustralya kahverengi deniz yosunu, insanlarda hem kolajen hem de elastin bozulmasına karşı koruma sağlayabilecek zengin yaşlanma karşıtı özelliklere sahip.

Güney Avustralya'da bulunan Flinders Üniversitesi Tıp ve Halk Sağlığı Fakültesi'nden araştırmanın eş yazarı Wei Zhang, Pazartesi günü yayımlanan basın açıklamasında, "Güney Avustralya kahverengi deniz yosunu özütlerinde, ciltteki yaşlanma etkilerinin yavaşlatılmasına yardım etmekte kullanılabilecek büyük bir potansiyel keşfettik" ifadesini kullandı.

Zhang, "Kolajen; kemikler, dişler, kaslar, cilt, eklemler ve bağ doku için bir yapı taşı işlevi görürken, elastin ise cilde esneklik ve dayanıklılık kazandırıyor. Güzellik sektörü, sağlıklı cilt görünümü için temel önemde olan bu iki proteini yaygın şekilde destekliyor" ifadelerini kullandı.

Güney Avustralya'ya özgü üç kahverengi deniz yosunu türünün özütlerindeki yaşlanma karşıtı özellikleri değerlendiren araştırmacılar, bu maddelerin kolajen artışını uyararak, kolajen ve elastinin bozulmasına yol açan glikasyon sürecini baskıladığını keşfetti.

Araştırmada, Güney Avustralya'nın bilinen 1.500 deniz yosunu türüyle dünyanın en yüksek deniz yosunu çeşitliliğine sahip olduğu ve bu türlerin yarısından fazlasının eyalete özgü olduğu belirtildi.

Avustralya Deniz Yosunu Enstitüsü, yurtiçindeki deniz yosunu yetiştirme sektörünün değerinin 2040 yılına kadar yıllık 1,5 milyar Avustralya dolarına (963,9 milyon ABD doları) ulaşabileceğini ve 9.000 kişiye istihdam sağlayabileceğini öngörüyor.

Zhang, "Deniz yosunu potansiyel olarak doğal sağlık ve cilt bakım ürünlerinde kullanılabilecek çok sayıda biyoaktif içeren harika bir kaynak" ifadesini kullandı.

Zhang, "Bulgularımız bilgi boşluklarının doldurulmasına yardımcı olacak, ayrıca topikal ve tamamlayıcı cilt bakım ürünlerinde kahverengi deniz yosunu kullanımını sürdürülebilir şekilde geliştirecek" dedi.