Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erdi - Haberler

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Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erdi

AA - Murat Özgür Güvendik - Sağlık
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Güney Afrika'da maske takma zorunluluğu sona erdi

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugünden itibaren maske takma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugünden itibaren maske takma zorunluluğunun yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, 23 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere maske takma zorunluluğu dahil tüm Kovid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, kapalı ve açık alanlarda uygulanan kişi kapasitesi sınırlamaları da sona erdi.

Ayrıca bugünden itibaren Güney Afrika'yı ziyaret edecek kişilerden aşı sertifikası veya PCR testi sonuç belgesi de istenmeyecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1028 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.

AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

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