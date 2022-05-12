Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor - Haberler

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Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

AA - Murat Özgür Güvendik - Sağlık
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Güney Afrika'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde günlük vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son günlerde günlük vaka sayılarındaki hızlı artış dikkati çekiyor.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 10 bin sınırını tekrar geçti.

Bu aynı zamanda, Kovis-19'un Omicron varyantının B.A.4 ve B.A.5 alt varyantlarının yoğun olarak görüldüğü ülkede son aylarda kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olma özelliği taşıyor.

Son 7 gün içinde Kovid-19 testi pozitiflik oranı yüzde 25,1'e ulaştı. Vakalara en çok ülkenin başkenti Pretorya ve en büyük kenti Johannesburg'un bulunduğu Gauteng eyaletinde rastlanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saat içinde ülkede 10 bin 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 50 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 100 bin 609'a ulaştı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

Güney Afrika, Omicron, Afrika, Sağlık, Haberler

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