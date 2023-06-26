Güney Afrika'da Kolera Vakaları Artıyor

Güney Afrika'da toplam 197 kolera vakası teyit edildi ve 43 kişi hayatını kaybetti. Hükümetin müdahalesinin ardından son birkaç hafta içinde kolera bulaşması ve ölüm oranında azalma olduğu belirtiliyor.

JOHANNESBURG, 26 Haziran (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam 197 kolera vakasının teyit edildiğini ve bu hastalıktan dolayı 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan Pazar günü yapılan açıklamada, "Ülkede beş ilde toplam 1.045 şüpheli kolera vakası kaydedildi ve bunların 197'si laboratuvar tarafından doğrulandı" ifadesine yer verildi.

Kolera vakalarının yaş dağılımına bakıldığında 41-50 yaş grubunun, vakaların yüzde 23'ünü oluşturduğu görülüyor. Bunu yüzde 17 ile 31-40 ve yüzde 12 ile 51-60 yaş grubu takip ediyor.

Hükümetin müdahalesinin ardından son birkaç hafta içinde kolera bulaşması ve ölüm oranında azalma olduğunu belirten bakanlık, pozitif vakaların ve ölümlerin çoğunun cenaze törenlerine katılımla ilişkisi olduğu için insanları özellikle sosyal toplantılarda ve cenazelerde yemek hazırlanması esnasında kişisel hijyene özen göstermeye çağırdı.

Güney Afrika ilk iki kolera vakasını Şubat ayı başlarında tespit etmiş ve kolera kaynaklı ilk ölümü Şubat ayı sonlarında kaydetmişti.