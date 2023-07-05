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Güney Afrika'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Güney Afrika'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Sağlık Haberleri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Free State eyaletinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koleradan ölenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, son birkaç hafta içinde ülke çapında kolera vakalarında düşüş yaşandığı, 10 gün içinde yalnızca 1 kolera vakası tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. 'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Free State eyaletinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koleradan ölenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son birkaç hafta içinde ülke çapında kolera vakalarında düşüş yaşandığı, 10 gün içinde yalnızca 1 kolera vakası tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

Güney Afrika Free State Sağlık Haberler

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