Güney Afrika'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 47'ye Yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Free State eyaletinde 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koleradan ölenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi. Açıklamada, son birkaç hafta içinde ülke çapında kolera vakalarında düşüş yaşandığı, 10 gün içinde yalnızca 1 kolera vakası tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. 'Vibrio' bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.