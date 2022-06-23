Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Haberler

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Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

AA - Murat Özgür Güvendik - Sağlık
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Güney Afrika'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yaptığı açıklamada, ülkede ilk kez bir maymun çiçeği vakasının rapor edildiğini söyledi.

Phaahla, virüsün tespit edildiği 30 yaşındaki hastanın seyahat geçmişi bulunmadığını belirterek hastanın, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından müşahede altına alındığını kaydetti.

Maymun çiçeğinin ciltte kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, genellikle hafif seyreden ve yüzde 1 ölüm oranına sahip bir hastalık olduğunu dile getiren Phaahla, bu hastalığın daha önce Afrika ve Batı ülkelerinde de rapor edildiğini hatırlattı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

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