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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgınında ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgınında ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Sağlık Haberleri

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında ölenlerin sayısının 17'ye yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yürütme başkenti Pretorya çevresinde yaşanan kolera salgınında ölenlerin sayısının 17'ye yükseldi.

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen salgında, şimdiye kadar kolera test sonuçları pozitif çıkan 29 kişiden 17'sinin vefat ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Hammanskraal bölgesindeki kolera belirtileri gösteren 165 kişinin tedavi altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Gauteng hükümeti, 21 Mayıs'ta bölgede kolera salgını ilan etmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Sağlık

Güney Afrika Pretoria Gauteng Sağlık Haberler

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