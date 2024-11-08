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Günde 5 Dakika Egzersiz Kalp Hastalığı Riskini Azaltıyor

Günde 5 Dakika Egzersiz Kalp Hastalığı Riskini Azaltıyor
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Yeni bir araştırma, günde sadece 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını ortaya koydu. UCL ve Sydney Üniversitesi'nden bilim insanları, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki olumlu etkilerini inceledi.

YENİ bir araştırma, günde yalnızca 5 dakika yapılan egzersizin kalp hastalığı riskini yaklaşık yüzde 10 azalttığını gösterdi.

University College London (UCL) ve Sydney Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük hareketin kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırdı. Çalışmada yaklaşık 15 bin kişiye 24 saat boyunca aktivite izleyicileri takıldı ve sadece beş dakikalık ekstra egzersizin kan basıncında iyileşmelere yol açtığı görüldü.

UCL'den Dr. Jo Blodgett, "Egzersizin, yürüyüş gibi daha az yorucu hareketler yerine, kan basıncını düşürmede en etkili yol olduğunu gösterdik" dedi.

Çalışmanın ortak kıdemli yazarı Prof. Emmanuel Stamatakis ise "Günde beş dakika ekstra egzersiz yapmanın, yüksek tansiyonun yönetimi için güçlü bir araç olabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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