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Gümüşhane'de Kalp Hastası, Ambulans Helikopterle Trabzon'a Sevk Edildi

Gümüşhane'de Kalp Hastası, Ambulans Helikopterle Trabzon'a Sevk Edildi
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Gümüşhane'de 70 yaşındaki Yüksek Çelik, güçsüzlük ve yüzünde uyuşma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde atardamar duvarında yırtık tespit edilmesi üzerine, acil cerrahi müdahale için ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Gümüşhane'de 70 yaşındaki kalp hastası, ambulans helikopter ile Trabzon'a sevk edildi.

Gümüşhane'de yaşayan Yüksek Çelik, güçsüzlük ve yüzünde uyuşma şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesine getirilen Çelik'in yapılan tetkiklerinde, atardamar duvarında yırtık tespit edildi.

Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verilen Çelik, ambulans helikopterle Trabzon'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Karataş, AA muhabirine, acil servise başvuran 70 yaşındaki hastanın atardamar duvarında yırtılma görüldüğünü söyledi.

Tespit edilen yırtılmaya cerrahi işlem gerekebileceğini belirten Karataş, "Bunun üzerine hastamızı, Sağlık Bakanlığımıza bağlı helikopter ambulansla Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettik. Hastamızın bilinci açık." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Sağlık
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