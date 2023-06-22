Gümüşhacıköy'de Kan Bağışı Kampanyası

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 64 ünite bağış toplandı. Türk Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 64 ünite bağış toplandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan Türk Kızılay Orta Karadeniz Amasya Kan Merkezi kan toplama aracında vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar kabul edildi.

Kızılay kan bağışı aracında görevli Dr. Elyura Davrişli, yazın azalan kan bağışı nedeniyle herkesin kan verme konusunda duyarlı davranması gerektiğini belirtti.

Davrişli, "Kan stoklarını yüksek düzeyde tutmak gerekir. Bunun için sağlıklı herkesin yılda 3 kez kan vermesi lazım. İlçe halkının yoğun talebine teşekkür ediyorum. İki gün içerisinde 64 ünite kan toplandı. Tüm bölgede kan bağışını periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

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