GSK, Zantac ilacıyla ilgili kanser iddialarını reddetmek için anlaşma yaptı

İngiliz ilaç üreticisi GSK, mide yanması için satılan Zantac ilacının kansere neden olduğunu iddia eden bir ABD vatandaşıyla gizli şartlarla anlaşmaya vardı. GSK, diğer Zantac davalarında gerçeklere ve bilime dayalı olarak kendisini savunmaya devam edeceğini belirtti. Zantac'ın kanserojen olduğu suçlamasını reddeden tüm üreticilere karşı dava sürüyor.

İngiliz ilaç üreticisi GSK, mide yanması için satılan Zantac ilacının

kansere neden olduğunu iddia eden bir ABD vatandaşıyla anlaşmaya vardı.

GSK'den yapılan açıklamada, Kaliforniya'da ikamet eden ve Zantac ilacını kullanmaktan dolayı mesane kanserine yakalandığını iddia eden James Goetz ile şartların "gizli" olduğu bir anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, GSK'nin, söz konusu kanser iddialarıyla ilişkin bir sorumluluk kabul etmediği, diğer Zantac davalarında "gerçeklere" ve "bilime" dayalı olarak kendisini güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceği bildirildi.

James Goetz'in açtığı davanın ilk duruşması, 24 Temmuz'da başlayacaktı.

1983 yılında onaylanan Zantac, yıllık satışı 1 milyar doları aşan ilk ilaçlardan biri olurken,

başlangıçta GSK tarafından pazarlandı. Zantac, daha sonra Pfizer, Boehringer Ingelheim ve son olarak Sanofi'ye devredildi. Söz konusu şirketlere karşı da davalar sürüyor. Tüm üreticiler, Zantac'ın kanserojen olduğu suçlamasını reddediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 2020'de, mide yanması için satılan Zantac markalı ilaçların kanser riskini artırdığını belirterek, ilacın ve tüm taklit ürünlerin satışına son verilmesini istedi. Bu da ABD'de söz konusu ilacın üreticilerine karşı dava dalgasını tetikledi.

Öte yandan, anlaşma haberinin ardından Londra borsasında işlem gören İngiliz ilaç üreticisi GSK'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazandı.