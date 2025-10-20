Haberler

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Açıldı

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Açıldı
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yeni psikiyatri kliniği düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner önemli açıklamalarda bulundu.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kliniğin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, doktorlar ve sağlık görevlileri katıldı.

Törende, kurdele kesilerek kliniğin açılışı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Güner, açılış töreninde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin, hem psikiyatri eğitimiyle hem de verdiği hizmetle Anadolu Yakası'nın büyük bir yükünü ortadan kaldırdığını söyledi.

Hastanenin yenilenen psikiyatri kliniğiyle bölgenin psikiyatri hastalarına büyük şifa merkezi olmaya devam edeceğini vurgulayan Güner, buradaki asistan eğitimi ve uzman hekim eğitiminin de aynı şekilde süreceğini belirtti.

Güner, psikiyatri hastalarını devlete emanet edilmiş hastalar olarak gördüklerini kaydederek, "Burada evladı, kardeşi gibi hizmet veren doktorundan hemşiresine, temizlik görevlisine herkese hayırlı olsun demek istiyorum. Bu noktada hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Katılımcılar törenin ardından kliniği gezdi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Sağlık
