Gözlük Camı Temizliğinde Yanlış Uygulamalar Uyarısı

Uzmanı uyardı: "Kazak, tülbent gibi eşyalarla gözlük camı silmek çok yanlış"

AMASYA - Gözlük camını silmek için kazak, kağıt peçete ile tülbent gibi eşyalar kullanılması camın çizilmesine ve görüş kalitesinin düşmesine neden oluyor. Bu yanlışın birçok kişi tarafından yapıldığını belirten Amasya Üniversitesi'nden Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Fulya Çetinkaya Kiraz, akan suyun altına tutularak narince ovalanacak gözlük camının duruladıktan sonra temiz ve kuru bir mikrofiber bezle silinebileceğini açıkladı.

Gözlükte çok fazla toz ve kir biriktiyse kazak, kağıt peçete ile tülbent gibi eşyalar yada kuru bir bezle silmenin camın çizilmesine yol açıp çerçevelerinin gelişi güzel şekilde etrafa konulmasının da yanlış olduğuna işaret eden Öğretim Görevlisi Fulya Çetinkaya Kiraz, "Genelde gözlük çıkartıldığınca camları masanın yüzeyine değecek şekilde konuluyor. Bu durumda gözlük camı çiziliyor. Ayrıca temizlerken tülbent, mont kenarı, kazak veya penye kenarıyla hemen camları silme eğilimi gösteriliyor. Bu kesinlikle çok yanlış. Gözlük camını çeşme suyuna tutup gözlük mendiliyle silerek temizleyebilirsiniz" dedi.

Kirli gözlük camı baş ağrısına yol açar

Kullanılmadığında muhafaza kabında tutulması gereken gözlüğün camlarının temizliğinin görüş netliği kazandırdığına değinen Fulya Çetinkaya Kiraz, "Uzun süre gözlük takmanız sonrası camlar kirlendiğinde baş ağrıları başlar. Camları temizleyerek göz kaslarının yorulmasını engellersiniz. Böylece daha net bir görüş sağlarsınız" diye konuştu.

İnsanların gözlük camı ve çerçevesinin bakımı için 6 ay veya en fazla bir yılda optikçilere başvurmasını tavsiye eden Kiraz, "Plaketlerini değiştirebilirler. Gözlüklerinizi temizlerler. ya da görme probleminiz artmışsa önce bir göz hekimine giderek muayene olup arkasından optikçinizi ziyaret edebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Optisyenlik Programı öğrencileri, vatandaşların gözlük camlarını temizleyip bakım yaptı

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı öğrencileri, Sultan II. Bayezid Külliyesi bahçesinde kurdukları stantta vatandaşların gözlük camlarını temizleyip çerçevelerine bakım yaptı. Bu esnada gözlük kullanımıyla ilgili bilgiler de anlatıldı. Gözlük camları silinip vidaları değişen emekli gazeteci Adil Yeleç, öğrencilere teşekkür etti. Çiftçi Nadir Şeker de çok memnun kaldığı temizleme işlemine herhangi bir ücret ödemediklerini söyledi.