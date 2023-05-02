İzmir'de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen göz doktorları, 'Yeni Nesil Göz İçi Merceklerin Kullanımı ve Değişen Teknolojileri' hakkında deneyim paylaşımı yapmak için bir araya geldi. Eğitimde akıllı mercekler, yapay zeka ölçüm yöntemleri ve ICL tedavisi gibi konular ele alındı.

İZMİR'de, dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen göz doktorları 'Yeni Nesil Göz İçi Merceklerin Kullanımı ve Değişen Teknolojileri' eğitimi gerçekleştirdi. Bir otelde düzenlenen eğitimde, göz cerrahları sunum yaparken bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları cerrahi operasyonlarda elde ettikleri sonuçları diğer meslektaşları ile paylaştı.

Çeşme ilçesinde, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve yurt içinden gelen göz doktorları, 'Yeni Nesil Göz İçi Merceklerin Kullanımı ve Değişen Teknolojileri' hakkında gerçekleştirilen eğitimle deneyim paylaşımı yapıldı. Bir otelde düzenlenen eğitimde, cerrahlar sunum yaparken bugüne kadar yapmış oldukları cerrahi operasyonlarda elde ettikleri sonuçları diğer meslektaşları ile paylaştı. Eğitimle ilgili bilgi veren Dünyagöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Akçay, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Almanya, Macaristan gibi dünyanın farklı yerlerinden gelen cerrahlarla bilgi paylaşımı yapıldığını söyledi. Türkiye'de bu konuda en çok 'Yakın ya da uzak gözlüğümden kurtulmanın bir yolu var mı?' sorusunun sorulduğunu belirten

Akıllı lensin takılabilmesi için ilk önce bir hastada uzak ya da yakın görme bozukluğunun olması gerektiğine değinen Doç. Dr. Akçay, mercek türleri hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

"Hastada katarakt olabilir, olmayabilir. Yaşı 40-50 civarında ise yakın gözlük kullanıyorsa ya da katarakt sahibi bir hastaysa bu kişilere özel tetkikler yapılarak, uygun olup olmadığına bakmak gerekir. Herkese bu ameliyat yapılmaz. Kişiye uygun merceği seçmek gerekir. Çok odaklı mercekler kendi aralarında ayrılıyor. Halkalı mercekler ve 'Edof' dediğimiz mercekler var. Halkalı mercekler akıllı mercekler olarak geçiyor ama 'Edof'lar da kısmen akıllı mercekler. Bunu hastaya göre uygulamak gerekiyor."

Günümüzde yakın-uzak düzeltmeli göz içi lenslerin çok fazla kullanıldığını belirten Dünyagöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baha Toygar, "Dolayısıyla hastalar tarafından bu konuya büyük talep var. Hastalar katarakt ameliyatında olsun veya katarakt yokken de uzak-yakın gözlük takıyorlarsa ameliyat olmak istiyorlar. Bu hasta grupları içinde önemli bir grup ise yıllar önce lazer tedavisi geçirmiş kişiler. 20-30 yıl önce lazer tedavisi geçirmiş kişiler gözlükten kurtulmak için ameliyat olmuşlar. Ama yaş ilerlemiş bu sefer yakın gözlük takıyorlar ve yakın gözlükten kurtulmak istiyorlar. Bunları inceliyoruz. Yıllar içerisinde lazer tedavisinde büyük bir gelişme oldu. Şu andaki teknoloji ile 20 yıl önceki teknoloji aynı değil. O yüzden hastaları çok iyi bir şekilde inceliyoruz. Daha önce geçirdiği tedaviler bir probleme yol açmış mı, bizim yeni takacağımız yeni lense engel bir durum var mı bakıyoruz. Yeni gelişmiş cihazlarla gözün ön tabakasını, korneayı, iç ve arka tabakasını inceliyoruz. Gözün içerisine bir lens takarsak hastanın mutlu olup, olmayacağını ya da nasıl göreceğini önceden tespit edebiliyoruz. Bu tetkikleri yaptıktan sonra bazı hastaların gözü yeni jenerasyon uzak-yakın bir arada gören lenslere uygun çıkıyor. Uygun çıkmayanlara ise daha değişik lensler kullanıyoruz" dedi.

Yapay zeka ile hastaya hangi tip lensin takılacağı konusunda ölçüm yapıldığını aktaran Op. Dr. Toygar, "Hiç dokunulmamış gözde işlem yapmak daha kolay oluyor ama daha önce lazer yapılmış kişilerde problem ortaya çıkabiliyor. En önemli problemlerden birisi de göz içerisine kaç numara lens takılacağı. 'Lazer tedavisi olursanız ileride katarakt ameliyatı ya da farklı bir ameliyat olamıyorsunuz' algısı doğru değil. Göz için lensin gücünün hesaplanması problemliydi. Bugün çok özel cihazlar var. Artık işin içerisine yapay zeka girdi. Yapay zeka ölçüm aletlerine yükleniyor. Ölçümler yapılıyor, yapay zeka hastanın gözüne hangi tip lensin uygun olduğu konusunda tavsiye verebiliyor. Hastaların gözünün içerisine takılacak lensin numarasını tutturmak daha olanaklı hale geldi. Hiç gözüne dokunulmamış kişilerde ölçüm daha iyi. Numarayı tutturabilme olasılığımız yüzde 95 seviyesinde. Lazer geçirmiş kişilerde bu yüzde 80'e düşebiliyor" ifadelerini kullandı.

Modern tıpta 'ICL'in giderek önem kazanan ve daha çok uygulanan bir tedavi olduğunu dile getiren Dünyagöz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Umut Güner, "ICL tedavisi, özellikle 'Excimer lazer' tedavisine uygun olmayan hastalarımızda karşımıza çıkan tek seçenektir. Excimer lazer tedavisine gözlükten kurtulmak için yapılan lazer tedavisine göre tek fark, iki gözün birer, ikişer gün arayla yapılmasıdır. Cerrahi başarısı sonucu 'Excimer lazer'le aynı olup, hastamızın gözü ameliyat öncesi yapılan testlerde uygunsa hayatı boyunca uzak gözlüklerinden kalıcı olarak kurtulmaktadır. ICL tedavisinin en büyük avantajı numara sınırının tama yakın olmamasıdır. Yüksek numaralarda güvenle 24 saat içerisinde iyileşmek üzere ICL tedavisi uygulayabiliyoruz. Cerrahi tedaviye yeni başlayan genç meslektaşlarımıza ICL tedavisinin nasıl ve hangi hastalara uygulanması gerektiği, dikkat edilmesi gerekenler, olumlu sonuçları, olumsuz sonuçlarla nasıl başa çıkılması gerektiği gibi konularda hem bir toplantı hem de küçük bir cerrahi eğitim oldu" diye konuştu.