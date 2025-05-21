Göz Çizdirme Korkusu Bitti! No Touch Lazer ile Kısa Sürede Net Görüş

Ancak teknolojiyle birlikte artık bu işlemler daha güvenli, konforlu ve temassız hale geldi. Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu, göz çizdirme ameliyatında devrim yaratan No Touch Lazer yöntemi ile adından söz ettiriyor.

Göz Çizdirme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Göz çizdirme ameliyatı; miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusurlarının lazerle düzeltilmesidir. Geleneksel yöntemlerde, göz yüzeyine mekanik bir temas gerekirken, No Touch Lazer teknolojisinde hiçbir temas yoktur.

No Touch Lazer'in aşamaları şunlardır:

1. Göz yüzeyi özel damlalarla uyuşturulur.

2. Lazer cihazı, korneanın en yüzeysel tabakasını otomatik olarak işler.

3. Işık tabanlı, temassız excimer lazer uygulamasıyla göz numarası düzeltilir.

4. Koruyucu lens takılır ve birkaç gün içinde çıkarılır.

- İşlem süresi: Her iki göz toplamda 5-6 dakika sürer.

- İşlem sırasında acı veya ağrı hissedilmez.

Göz Çizdirme Ameliyatı Şartları Nelerdir?

Göz çizdirme ameliyatı herkes için uygun olmayabilir. Veni Vidi Göz uzmanları, işlem öncesinde detaylı bir ön değerlendirme ile hastanın uygunluğunu belirler.

Gerekli şartlar:

- 18 yaşından büyük olmak

- Göz numarasının son 1 yılda sabit kalmış olması

- Kornea yapısının lazer işlemine uygun olması

- Ciddi göz hastalıkları veya sistemik kronik hastalıkların bulunmaması

Göz Çizdirme Ameliyatı Yaş Sınırı Kaç?

Genel kural olarak, en erken yaş sınırı 18'dir. Ancak:

• 18–40 yaş arası bireyler genellikle en uygun adaylardır.

• 40 yaş üzeri bireylerde, presbiyopi (yakın görme sorunu) devreye girebilir; bu durumda farklı lazer teknikleri önerilir.

• 65 yaş ve üzeri bireylerde ise katarakt ihtimali göz önünde bulundurularak kişiye özel planlama yapılır.

- Not: Yaş tek başına belirleyici değildir; esas olan göz yapısıdır.

Göz Çizdirme Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

No Touch Lazer sonrası iyileşme süreci, klasik yöntemlere göre çok daha konforludur.

İlk 24 Saat: Hafif batma, ışık hassasiyeti ve sulanma olabilir. Görme düzeyi hızla artmaya başlar.

3–5 Gün: Koruyucu lens çıkarılır. Görme giderek netleşir.

1 Hafta – 1 Ay: Gözler tam uyum sağlar. Görme kalitesi kalıcı olarak oturur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

• 2–3 gün duşta yüzü suya değdirmemek

• İlk hafta makyaj yapmamak

• Gözleri ovuşturmamak

• Güneş gözlüğü kullanmak

Neden Veni Vidi Göz?

• 30+ yıllık tecrübe, binlerce başarılı lazer operasyonu

• Kişiye özel tedavi planı ve detaylı ön değerlendirme

• No Touch Lazer teknolojisinde öncülük

• Türkiye genelinde yaygın şube ağı ve uzman kadro

"Hastalarımızdan gelen en yaygın yorum şu: 'Bu kadar kolay ve ağrısız olacağını bilseydim, yıllar önce yaptırırdım!'"

— Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu