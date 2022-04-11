Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı - Haberler

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Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı

AA - Suat Salgın - Sağlık
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Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yeni yapılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yeni yapılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

Ak Parti Gömeç İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, ilçede yeni yapılan hastanede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, hastanenin ilçeye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını ve başarıya ulaşıldığını belirtti.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu da donanımlı bir hastanenin ilçeye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, yeni devlet hastanesinin Gömeçli vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açıklamada, hastanenin resmi açılışının da ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

AA / Suat Salgın - Sağlık

Balıkesir, AK Parti, Hisarcık, Gömeç, Sağlık, Haberler

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