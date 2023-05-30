Gölyaka İlkokulu Öğrencileri Kan Bağışı Kampanyası Başlattı

Gölyaka ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, azalan kan stokuna destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. En çok kan bağışı yapan öğrenciye ödül verilecek.

Gölyaka ilçesindeki bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında en çok kan bağışçısı bulan öğrenciye ödül verilecek.

Yunus Emre İlkokulu'nda yürütülen projeye ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Hidayet Topçu, azalan kan stokuna destek vermek ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışma kapsamında öğrenciler, Topçu ve sınıf öğretmenleri Erman Koç eşliğinde Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ve resmi kurumlar ile esnafı ziyaret ederek kampanyaya destek istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe de ilçe halkına kan bağışının faydalarını anlatıp sosyal sorumluluk projelerini desteklemelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yunus Emre İlkokulu bahçesinde yarın Kızılay tarafından gün boyu kan bağışı alınacak.