Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Deprem Sonrası Tadilat Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı Devlet Hastanesi, depremin etkisiyle hasar alan yerlerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Hastane başhekiminin açıklamasına göre, deprem sonrası hasar gören birimlerin tadilat işleri tamamlanmak üzere, hastaların daha temiz ve güvenli bir ortamda hizmet alması için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı Devlet Hastanesin de depremin etkisiyle hasar almış olan yerlerde bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen asrın felaketi deprem sonrası hastane için de ve dışın da hasar alan ve zarar gören yerler de tadilat işlemleri yapıldı

Hastane Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal, "Asrın felaketi deprem sonrası hastanemiz çevresinde ve için de hasar alan yerlerin tadilat işlemlerini tüm hızıyla yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beridir hastalarımıza daha temiz daha sağlıklı ve daha güvenilir ortamda hizmet vermek amacıyla deprem sonrası hasar alan birimlerimizin tadilat işlerini tamamlamaya çalışıyoruz. Hastalarımıza kalite hizmet vermek amacıyla hastane bahçesinde bulunan yerlere hastaların sonuçlarını beklemeleri ve uzak yerden gelen hastalarımızın beklemeleri için oturma yerleri yaptık. Ayrıca bahçe içerisinde daha temiz çevre olması adına günlük bahçe içerisinde temizlik çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hasar gören poliklinikler de de tadilat işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Başhekimlik giriş tarafında depremin etkisiyle zarar gören ağaçlandırmalarda ve park alanın da ki tadilatlarımız tamamlamış bulunuyoruz. Hastanemizde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri bölümümüzün de tadilatlarını tamamlayıp Gölbaşılı hemşerilerimizin hizmetine açmış bulunuyoruz. Ayrıca tüm halkımıza daha kaliteli hizmet vermek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN