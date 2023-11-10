Göbek Fıtığı Hakkında Uzman Açıklaması

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, göbek fıtığının iyi huylu bir gidiş gösterdiğini belirterek, "Hastaların çok büyük bir kısmında 1 yaşın sonuna doğru kendiliğinden kaybolur. Çocuk 4 yaşına ulaştığında, fıtık halen devam ediyorsa cerrahi tedaviye ihtiyaç vardır." ifadesini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ceylan, göbekte şişlik olarak kendisini gösteren göbek fıtığının yenidoğan bebeklerde oldukça sık karşılaşılan bir durum olduğunu ifade etti.

Yenidoğan yaklaşık her 5 bebekten 1'inde göbek fıtığının görülebildiğini aktaran Ceylan, "Açık kalmış olan göbek halkasından dışarı çıkan bağırsaklar, göbek deliği üzerini kaplayan derinin altında beliren şişliğe neden oluyor. Bu şişlik özellikle bebek ağlarken daha da büyüyor. Bebek uyurken şişlik tamamen ortadan kaybolabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan, gebelikte, ana rahmindeki bebeğin anneyle bağlantısının göbek kordonu içinde bulunan kan damarlarıyla gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göbek kordonu, halka şeklindeki göbek deliği içinden geçerek bebeğin vücuduna ulaşır. Göbek halkası doğumdan sonra, hayatın ilk günleri içinde kendiliğinden kapanır. Göbek halkasının kapanmaması neticesinde göbek fıtığı meydana gelir. Göbek fıtığı hemen her zaman iyi huylu bir gidiş gösterir ve hastaların çok büyük bir kısmında 1 yaşın sonuna doğru kendiliğinden kaybolur. Bu süre içerisinde göbek halkası kendiliğinden kapanır ve göbek normal, çukur şeklindeki görünümüne kavuşur ancak göbek halkası çapı 1,5 santimetreden büyük olan fıtıkların kendiliğinden kapanma olasılığı düşüktür.

Çocuk 4 yaşına ulaştığında, fıtık halen devam ediyorsa cerrahi tedaviye ihtiyaç vardır. Çocuk 2-3 yaşlarında ve göbek halkası çapı 2 santimetreden büyük ise halkanın kendiliğinden kapanması beklenmez, bu hastalarda göbek fıtığının cerrahi onarımı önerilir. Çocukluk çağı göbek fıtıklarında boğulma riski çok düşük olmakla birlikte yok da değildir. Genel bir tarif ile fıtık boğulması; fıtık içindeki organların fıtık kesesi içinde sıkışıp kalmasıdır ve bu durumda bağırsaklar zarar görebilir. Boğulmuş fıtık hastası acil şartlarda ameliyat edilir. Göbekteki şişliğin çocuk sakinleştiğinde kaybolmaması, fıtığın her zamankinden sert kıvamda olması, üzerinde kızarıklık ve morluk bulunması, göbek fıtığının boğulma işaretleri olabilir. Böyle bir durumda hasta acilen bir çocuk cerrahı tarafından muayene ve gerekirse ameliyat edilmelidir."