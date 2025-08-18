Glutensiz Osmanlı Tatlıları Üreten İşletmelere Teşekkür Belgesi

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneğince "glutensiz" Osmanlı saray tatlıları sunan işletmeye teşekkür belgesi verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin kurucu başkanı Bahar Ayşegül Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, Arslanzade Üretim Tesisi sahibi Arif Meriç ve Edirneli Kurabiyeci Dede işletmesi sahibi Eyüp Seha Uğurluel'i ziyaret etti.

Gülcü, çölyak hastaları için ürün sunan Meriç ve Uğurluel'e teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülcü, çölyak hastalarının glutensiz kallavi kurabiyesi, acıbadem kurabiyesi, badem ezmesi ve deva-i misk helvasını gönül rahatlığıyla tüketebileceğini belirtti.

Gülcü, bu lezzetlerin yalnızca çölyak hastaları için değil, sağlıklı yaşamı tercih eden herkes için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Meriç de yarım asırdır Edirne'nin tarihi lezzetlerini yaşattıklarını ifade etti.

Geleneksel tatlardan kallavi, acıbadem, badem ezmesi ve deva-i misk helvasını yıllardır glutensiz üreterek çölyak hastalarına sunduklarını anlatan Meriç, sağlıklı yaşamı desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Uğurluel de işletmelerine gelen her misafire glutensiz ürünleri tek tek anlattıklarını belirterek, dijital olarak da tanıtım yaparak geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayan Uğurluel, "Ürünlerimize talep sadece çölyak hastalarından değil sağlıklı beslenmeyi tercih eden sporculardan, diyetisyenlerden ve sağlığına önem veren birçok tüketiciden de geliyor." ifadelerini kullandı.