GKRY Veterinerler Birliği: Kedilerdeki Kovid-19 Varyantı 300 Bin Ölüme Yol Açmadı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Veterinerler Birliği, Kovid-19'un kedilerdeki varyantının 300 bin kedinin ölümüne yol açtığı iddialarını yalanlayarak, bu sayının ada genelinde 8 bin olduğunu belirtti. Kedilerin Enfeksiyöz Peritonitisi (FIP) isimli virüsün tedavi edilmediği taktirde ölümcül olabileceğini kaydeden birlik, ilaç tedavisiyle kedilerin yüzde 85'inin eski sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Veterinerler Birliği, Kovid-19'un kedilerdeki varyantının 300 bin kedinin ölümüne yol açtığı iddialarını yalanlayarak, bu sayının ada genelinde 8 bin olduğunu belirtti.

GKRY Veterinerler Birliği Direktörü Nektaria Ioannou Arsenoglou, yerel hayvan hakları savunucuları ve yabancı basının, adada Kovid-19 mutasyonu nedeniyle 300 binden fazla kedinin öldüğü iddialarına ilişkin Associated Press'e (AP) konuştu.

Arsenoglou, bu rakamların "abartılı" olduğunu belirterek, 35 veteriner kliniğinin yaptığı araştırmaya göre ada genelinde 8 bin kedinin bu nedenle öldüğünü saptadıklarını belirtti.

Kovid-19'un kedilerdeki türevi olan Kedilerin Enfeksiyöz Peritonitisi (FIP) isimli virüsün tedavi edilmediği taktirde ölümcül olabileceğini kaydeden Arsenoglou, ancak ilaç tedavisiyle kedilerin yüzde 85'inin eski sağlığına kavuşabileceğini vurguladı.