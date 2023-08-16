Girit Adası'nda yasa dışı evlat edindirme skandalı: DNA testi talepleri artıyor

Girit Adası'nda ortaya çıkan yasa dışı evlat edindirme faaliyeti sonrasında, taşıyıcı annelere embriyolarını emanet eden yabancı çiftler, bebeklerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için DNA testi talep ediyor. Aynı zamanda, suç örgütüyle işbirliği yapan tüp bebek merkezine başvuran çiftler de embriyolarının çalınmış olabileceği endişesiyle polise başvurdu.

Girit Adası'nda yasa dışı evlat edindirme faaliyetinde bulunan suç örgütünün ortaya çıkmasının ardından, taşıyıcı annelere embriyolarını emanet eden yurt dışından çok sayıda çift, bu kişilerin suç örgütünün ortaya çıkmasından sonra dünyaya getirdiği bebeklerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak amacıyla DNA testi için Yunan yargı makamlarına başvurdu.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Girit'in Hanya ilinde taşıyıcı annelerin son günlerde dünyaya getirdiği 4 bebeğin kendilerine ait olup olmadıklarının belirlenmesini talep eden yabancı çiftler, Yunan yargısına başvurarak DNA testi yapılmasını talep etti.

Taşıyıcı annelerin bilgilerine sahip olduklarını belirten çiftlerden birine DNA testi izni verilirken bir diğer çiftin DNA testine de bu hafta içinde izin verilebileceği kaydedildi.

Suç örgütüyle işbirliği yapan tüp bebek merkezine başvuranlar da embriyolarının satılmış olmasından endişeli

Öte yandan, suç örgütüyle işbirliği içinde çalışan tüp bebek merkezine çocuk sahibi olmak için başvuran çok sayıda çift de embriyolarının çalınıp başka ailelere satılmış olabileceği şüphesiyle polise başvurdu.

Ağustosta gündeme gelen skandal sonucunda, Girit'te aralarında doktor ve ebelerin de bulunduğu bir suç örgütünün, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yasa dışı yollardan yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.

Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde ekonomik zorluk çeken genç kadınların Girit'e getirilerek taşıyıcı anne veya yumurta donörü olmaya ikna edildiği, bunun karşılığında konaklama dahil tüm masraflarının karşılanarak genç kadınlara aylık yaklaşık 600 avro ücret verildiği belirlenmişti.

Uluslararası bağlantıları olan ve "offshore" şirketlere sahip olan suç örgütü üyelerinin çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerden 70 ila 120 bin avro ücret aldığı kaydedilmişti.

Onlarca kadını yasa dışı yumurta donörü ve taşıyıcı anne olarak kullanan suç örgütünün sadece Yunanistan değil, yurt dışından da çiftlerle evlat edindirme için anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Haklarında insan ticareti, yasa dışı evlat edindirmeye aracılık, tüp bebek yasalarının ihlali, evrakta sahtecilik, sahte rapor düzenleme gibi çok sayıda suçlama bulunan 4 şüpheli tutuklanmış, gözaltına alınan diğer 5 şüpheli ise şartlı olarak serbest bırakılmıştı.

Yunanistan'da taşıyıcı annelik

Yunanistan'da taşıyıcı anneliğe ancak ilgili mahkeme izni olması ve bunun ticari amaçla ücret karşılığı yapılmaması koşuluyla müsaade ediliyor.